15e législature : Abass Fall devient ministre et cède son fauteuil à son suppléant

Le député Abass Fall ne siègera pas dans la 15e législature de l’Assemblée nationale. En effet, suite à sa nomination ce lundi en tant que ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, il sera remplacé par son suppléant, Thierno Aly Sy, coordonnateur de PASTEF à Mermoz Sacré-Cœur.



Ce remaniement fait suite à l’élection de Malick Ndiaye, ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, au poste de président de l’Assemblée nationale. Cette réorganisation au sein de l'exécutif a entraîné des ajustements parmi les députés de la majorité.



Thierno Aly Sy, membre influent de PASTEF à Mermoz Sacré-Cœur, fera ainsi son entrée à l’Assemblée nationale pour représenter son parti.