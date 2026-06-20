177 093 personnes secourues, 1 550 tonnes de riz reconstituées : le Commissariat à la sécurité alimentaire dévoile son bilan 2025

Le Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience (CSAR) a dévoilé, vendredi, son rapport annuel pour l’exercice 2025. À travers cette publication, placée sous le signe de la transparence et de la redevabilité, l’institution entend impulser une nouvelle dynamique dans sa gouvernance, a indiqué sa directrice générale, Marième Soda Ndiaye.



D’après les informations relayées par l’APS, le rapport renseigne qu’en 2025, le CSAR a assisté 177 093 bénéficiaires via des distributions ciblées (cérémonies religieuses, populations vulnérables, sinistrés), notant “une avancée majeure” avec l’atteinte de 100 % d’achats locaux (riz, niébé, huile) contre 11 % en 2024.



Selon le document, le stock national de sécurité alimentaire a été reconstitué avec 1 550 tonnes de riz (dont 1 500 tonnes locales). Le budget exécuté s’élève à 2,72 milliards de francs CFA (55 % d’exécution), avec des “contraintes logistiques et financières persistantes”.



Le rapport signale “l’insuffisance des ressources financières, limitant la prise en charge adéquate des missions prioritaires, notamment celles de sécurité alimentaire et de résilience, les opérations d’assistance alimentaire en faveur des populations victimes de chocs et l’appui aux grandes manifestations religieuses telles que le Magal, le Gamou, les Ziaras, les pèlerinages”.



S’agissant de la perspective de l’exercice 2026, le Commissariat à la sécurité alimentaire entend poursuivre la “consolidation” de ses missions et renforcer son rôle dans la prévention et la gestion des risques d’insécurité alimentaire au Sénégal.



En marge de la présentation du rapport, Marième Soda Ndiaye a souligné que le choix d’organiser cette activité en collaboration avec les acteurs de la presse, en présence des partenaires, n’est pas anodin. ‘’Il traduit la volonté de la direction générale d’amorcer un changement de paradigme en matière de gouvernance’’.



Une orientation, explique-t-elle, qui s’appuie à la fois sur des réformes stratégiques et sur la consolidation des acquis capitalisés en un demi-siècle d’existence.