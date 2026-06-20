Mondial 2026: vainqueur de l'Écosse, le Maroc fait un grand pas vers les 16es de finale

Après avoir accroché le Brésil pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 (1-1), le Maroc s’est imposé logiquement face à l’Écosse (1-0) grâce à un but précoce d’Ismael Saibari ce samedi 20 juin.



Leader provisoire du groupe C, les “Lions” de l’Atlas ont fait un grand pas vers les 16es de finale.



