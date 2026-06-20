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Mondial 2026: vainqueur de l'Écosse, le Maroc fait un grand pas vers les 16es de finale



Mondial 2026: vainqueur de l'Écosse, le Maroc fait un grand pas vers les 16es de finale
Après avoir accroché le Brésil pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 (1-1), le Maroc s’est imposé logiquement face à l’Écosse (1-0) grâce à un but précoce d’Ismael Saibari ce samedi 20 juin. 

Leader provisoire du groupe C, les “Lions” de l’Atlas ont fait un grand pas vers les 16es de finale. 

 
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Moussa Ndongo

Samedi 20 Juin 2026 - 01:40


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