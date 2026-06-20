L'armée malienne accusée de bavure, après la mort de sept personnes dans le centre du pays

Des avions militaires maliens sont accusés d’avoir causé la mort de sept civils, lundi 15 juin, en bombardant les environs de la localité de Kimya, dans le centre du Mali. Une zone où l'armée avait annoncé le même jour, dans un communiqué, avoir neutralisé des terroristes.



Cette fois, les faits se seraient passés dans la région de Douentza, dans le centre du pays, lundi 15 juin. Des avions militaires maliens sont accusés d’avoir causé la mort de sept civils, lundi dernier, après avoir lancé trois bombes, ont confirmé à RFI plusieurs sources locales.



Ces frappes de drones de l’armée malienne ont touché le village de Kimya ainsi que ses environs dans la commune de Hombori. « Entre 9h et 10h, ce sont trois bombes que les Fama ont larguées sur nous », témoigne un survivant de ces bombardements.



D’autres habitants de la zone contacté par RFI ont rapporté les mêmes informations. L’une des bombes est tombée tout près du domicile d’un patriarche du village, décrivent les habitants. On dénombre au moins trois victimes, une femme et deux enfants, tuées dans l’explosion.



Pris de panique, les nombreux civils qui étaient venus au marché aux bétail du village se dispersent en tentant de regagner leurs domiciles, raconte un témoin.



C’est dans cette fuite que deux autres bombes sont larguées sur eux, tuant quatre personnes, un adulte et trois enfants, et en blessant autant d'autres, touchés par des éclats. C’est la désolation parmi les habitants de Kimya et les commerçants de passage.



Lundi dernier, l’armée malienne a pour sa part affirmé dans un communiqué avoir mené plusieurs bombardements tuants dix jihadistes dans cette localité de Kimya. L’armée assure avoir également détruit plusieurs motos et tricycles appartenant aux terroristes.