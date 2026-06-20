Norvège vs Sénégal : encouragez notre équipe nationale lors du deuxième match du plus grand tournoi de football avec 1xBet

Le Tournoi planétaire 2026 prend de l’ampleur, et la 2e journée de la phase de groupes fait déjà monter les enjeux pour chaque équipe. Après les matchs d’ouverture, chaque point devient encore plus précieux dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe.





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Le Sénégal a changé de visage après la mi-temps contre la France





Face à la France, le Sénégal est entré sur le terrain avec l'ambition de répéter son exploit historique contre les Bleus lors de l'édition 2002. Et en première période, ce plan fonctionnait. L'équipe de Pape Thiaw s'est montrée audacieuse et bien organisée : elle n'a pas concédé le moindre tir cadré, a bien fermé l'axe et s'est créé plusieurs occasions dangereuses. Toute l'Afrique a retenu son souffle lorsque Nicolas Jackson a trouvé le poteau, puis quand Ismaïla Sarr n'a pas réussi à concrétiser une belle occasion en position idéale.





Après la pause, le match a changé de visage : Didier Deschamps a repositionné Michael Olise plus près de l'axe et lui a donné davantage de liberté entre les lignes. C'est Olise qui, à la 66e minute, a ouvert la défense sénégalaise d'une passe tranchante pour servir Kylian Mbappé, et l'un des meilleurs attaquants de notre génération n'a pas manqué l'occasion. Plus tard, Adrien Rabiot et Bradley Barcola ont profité des espaces laissés dans l'arrière-garde sénégalaise. Le but d'Ibrahim Mbaye a relancé le suspense, mais le doublé de Mbappé a finalement scellé la victoire française sur le score de 3-1.





La première période a prouvé que le Sénégal pouvait rivaliser avec les meilleures équipes. Mais après la pause, les Lions de la Teranga ont commencé à reculer davantage, à perdre plus souvent le ballon et à exercer un pressing moins efficace dans l'entrejeu. Face à la Norvège, ce genre de passage à vide pourrait coûter très cher.





La Norvège a frappé fort d'entrée





L'équipe européenne a parfaitement lancé son tournoi avec une victoire 4-1 contre l'Irak, mais cette rencontre a aussi soulevé quelques questions sur sa solidité défensive. La Norvège a très bien exploité ses occasions en attaque, mais a régulièrement laissé des espaces aux abords de sa surface. Elle n'a gardé sa cage inviolée que deux fois lors de ses 10 derniers matchs, de quoi laisser penser que le Sénégal aura des opportunités offensives.





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