« Combat du Millénaire » : l'affiche Franc - Reug Reug officialisée pour janvier 2027

Jambaar Productions a officialisé le choc tant attendu entre Franc et Reug Reug, deux des plus féroces compétiteurs de l'arène sénégalaise. Si les deux gladiateurs se sont déjà croisés à plusieurs reprises en lutte simple, ils s'affronteront cette fois pour la première fois en lutte avec frappe.



Franc, Émile François Gomis de son état civil, le pensionnaire de la Diambars Academy Wrestling affiche un bilan impeccable dans cette discipline : 16 combats, 16 victoires. À 33 ans, le ténor de l'arène confirme sa place parmi l'élite de la lutte sénégalaise.



En face, Omar Kane, alias Reug Reug, le représentant de l'écurie de Thiaroye, répond présent avec un palmarès solide : en 19 combats, il totalise 16 victoires, une défaite et deux combats sans verdict.



De quoi faire saliver les amateurs de lutte, qui n'auront plus qu'à patienter jusqu'en janvier 2027 pour assister à cet affrontement de prestige entre deux gladiateurs.