20 Sénégalais expulsés de Las Palmas ce mardi, 90 autres sont arrivés à Tenerife

La fondatrice du collectif Caminando Fronteras, Helena Maleno Garzon a annonce mardi 10 novembre 2020, l'expulsion de 22 migrants du centre de détention de Las Palmas (Îles Canaris) vers la Mauritanie. Il s'agit de 20 Sénégalais, d'un Mauritanien et d'un Guinéen. "Vol d’expulsion vers la Mauritanie depuis les Canaries : Nous pouvons confirmer que les personnes qui se trouvaient dans le centre de détention de Las Palmas ont été expulsées : 20 Sénégalais, 1 Mauritanien et 1 Guinéen. ❗C’est la honte❗", s'est-elle exclamée, via sa page Facebook.







En même temps, la dame annonce l'arrivée, à Tenerife, d'un convoi de 90 migrants clandestins en provenance du Sénégal, ce mardi.







Dimanche, la même source révélait que 738 Sénégalais sont arrivés en Espagne entre le 6 et le 8 novembre.