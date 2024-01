20 candidats retenus à la présidentielle 2024 : "Si on savait le rôle d'un Président, on allait pas avoir ce nombre pléthorique", dixit Babacar Bitèye

Ils sont Vingt (20) candidats retenus par le Conseil constitutionnel à l'élection présidentielle du 25 février prochain. Analysant cette pléthore de candidats, Babacar Bitèye, secrétaire général Kaolack Binu Beug et non moins gestionnaire, est d'avis que "beaucoup ignorent le rôle très important d'un président de la République". Invité de l'émission Midikeng sur PressAfrikTVHD, ce 23 janvier 2024, M. Bitèye a déclaré que diriger "un poste de responsabilité surtout gérer tout un pays requiert des compétences et un background". Il a ajouté que si les Sénégalais savaient bien tout le travail que doit accomplir un Président de la République, "on allait pas dépasser 3 candidats". Regardez!

Aminata Diouf

