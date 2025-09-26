23 ans du naufrage du bateau « Le Joola » : l’État s’engage à maintenir l’écoute et l’accompagnement des familles des victimes

Le ministre des Forces armées, Birame Diop, a réaffirmé ce vendredi à Ziguinchor la solidarité et la compassion de l’État à l’endroit des familles des victimes et des rescapés du naufrage du « Joola », à l’occasion de la commémoration du 23ᵉ anniversaire de la tragédie.





« Nous nous retrouvons, ce matin, unis dans le souvenir de recueillement pour commémorer une tragédie qui a profondément marqué nos esprits, nos cœurs et nos consciences collectives », a déclaré le ministre lors de son allocution.



« Il y a 23 ans en cette date fatidique du 26 septembre : la catastrophe du Joola a emporté plus de 1800 destins bouleversés des familles entières et laissée derrière elle des blessures indélébiles », a-t-il rappelé.



Le ministre des Forces armées était accompagné du ministre de la Culture Amadou Ba et du Secrétaire d'État Bakary Sarr pour porter le message du président de la République Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko.



Il a salué, au nom du président de la République et du Premier ministre, le courage et la résilience des rescapés et de leurs familles.



« Le chef de l'État et le chef du gouvernement m'ont chargé de vous réaffirmer la compassion et la solidarité de la nation toute entière et l'engagement infaillible de l'État auprès des familles des victimes et des rescapés », a assuré Birame Diop.





Il a également promis que l’écoute active et la consultation avec elles resteront des priorités constantes du gouvernement.



« Le gouvernement maintient une écoute très attentive aux préoccupations des familles des victimes et des rescapés afin de compléter les mesures déjà prises concernant l'accompagnement social et la politique mémorielle dont le Mémorial Musée du Joola est la meilleure illustration. Ces préoccupations sont portées avec responsabilité franchise dignité et courage par les associations des familles des victimes et rescapés du Joola », a dit Birame Diop.



Changement de comportement



Placé sous le thème « 23 ans après le Joola : l’urgence du souvenir, l’impératif du changement de comportement », l’anniversaire a été l’occasion pour Birame Diop d’inviter à une transformation des pratiques individuelles et collectives.



« Le naufrage du Joola ne constitue pas seulement une page tragique de notre histoire, il doit être un catalyseur pour une transformation profonde et durable de nos comportements individuels et collectifs », a-t-il exhorté, appelant à refuser la fatalité et à respecter les règles « même lorsqu’elles sont contraignantes ».



Et de conclure : « Chaque action compte et chaque inaction a un prix. Le Joola nous rappelle notre responsabilité collective dans la prévention des drames qui continuent trop souvent d’endeuiller notre société ».



