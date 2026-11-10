Résultats financiers : Kosmos Energy affiche un résultat net ajusté de 35 millions de dollars au troisième trimestre 2026

La société pétrolière et gazière Kosmos Energy a publié ses résultats financiers et opérationnels pour le troisième trimestre 2026 le 2 novembre 2026. L'entreprise a affiché une « perte nette de 43 millions de dollars, ou 0,07 $ par action diluée », tandis que le « résultat net ajusté s'est établi à 35 millions de dollars, ou 0,06 $ par action diluée » pour la période sous revue.



Selon le communiqué financier, la société a enregistré des « revenus de 410 millions de dollars » et des « frais de production de 102 millions de dollars », traduisant une réduction des « coûts de production absolus d'environ 31 % par rapport au troisième trimestre 2025 ». La production nette totale s'est établie en moyenne à « environ 69 200 barils équivalent pétrole par jour », en hausse d'environ 6 % sur un an.



Sur le plan de la trésorerie, l'entreprise a généré un « flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation d'environ 164 millions de dollars » et un « flux de trésorerie disponible d'environ 90 millions de dollars », marquant son « troisième trimestre consécutif de flux de trésorerie disponible positif ». Kosmos Energy a clôturé le trimestre avec une « dette nette d'environ 2,47 milliards de dollars » et « environ 570 millions de dollars de liquidité », tout en confirmant être en « bonne voie d'atteindre notre objectif de réduction de la dette de 20 % en 2026 ».



Dans le document officiel, le président-directeur général Andrew G. Inglis a déclaré que « au cours du troisième trimestre, Kosmos a continué de réaliser des progrès significatifs en ce qui concerne les quatre objectifs que nous nous étions fixés en début d'année : augmenter la production, réduire les coûts, diminuer la dette et développer nos opportunités de croissance qualitative ». Le dirigeant a souligné que « grâce à une solide performance opérationnelle, à des coûts réduits, à une allocation rigoureuse du capital et à un financement proactif, nous continuons de consolider notre activité ».