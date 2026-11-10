Secteur pétrolier : Kosmos Energy annonce la prolongation de son accord de prêt de 1,2 milliard de dollars jusqu'en 2033

La société pétrolière et gazière Kosmos Energy a dans une note publiée le 2 novembre 2026 sur son site officiel annoncé la « finalisation réussie de la modification et de la prolongation de son accord de prêt adossé à des réserves ». Selon l'entreprise, cette opération constitue une « étape importante dans les efforts continus de la Société pour renforcer la solidité de son bilan, améliorer sa liquidité et allonger les échéances de sa dette ».



L'accord de crédit modifie la structure financière de la compagnie tout en conservant une « taille et des engagements totaux de 1,2 milliard de dollars », avec « 750 millions de dollars tirés à la clôture ». La durée du prêt s'étend désormais sur « environ six ans et demi », ce qui prolonge l'échéance finale de « Décembre 2029 à Avril 2033 », avec un amortissement des remboursements « prévus débuteraient en 2031 ».



Garantie par les « actifs de production de la société » au Ghana, cette facilité applique un taux initial correspondant au « taux de financement au jour le jour garanti (SOFR) majoré de 4,5 % pour la période initiale de trois ans », ce qui représente une « réduction de 0,25 % par rapport à la marge actuelle ». La ligne de crédit a fait l'objet d'une « sursouscription » auprès d'un consortium de banques internationales.



Dans le texte officiel publié par la société, le directeur financier Neal Shah a déclaré que « la finalisation réussie de notre modification et de notre prolongation de la ligne de crédit renouvelable constitue une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie de financement ». Le dirigeant a précisé que « cette opération prolonge une source essentielle de liquidités jusqu’en 2033, améliorant ainsi notre profil d’échéance et renforçant notre flexibilité financière ».