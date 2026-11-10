25 à 27 milliards de dollars : L'équation financière du mégaprojet gazier transatlantique

L'intégration des réseaux d'énergie transfrontaliers représente un levier majeur pour stabiliser l'approvisionnement électrique régional.
Les infrastructures partagées permettent de mutualiser les ressources et d'atténuer les pénuries nationales. D'après S&P Global, « l'intégration régionale peut renforcer la fiabilité de l'approvisionnement en gaz et en électricité », notamment en offrant « aux centres de consommation de puiser dans des ressources situées au-delà de leurs frontières ».
Le Gazoduc Ouest-Africain (GOA) constitue l'exemple le plus concret de cette dynamique d'interconnexion.
Raccordant initialement le Nigéria au Bénin, au Togo et au Ghana, cet ouvrage réseau gagne en polyvalence. S&P Global note qu'avec l'exploitation de ses propres gisements, « le Ghana offre l'exemple le plus frappant de cette évolution », car le gazoduc y « fonctionne désormais comme un système bidirectionnel à accès ouvert, permettant l'acheminement du gaz ghanéen vers l'est tout en facilitant les importations en cas de besoin ».
Cependant, les ambitions d'intégration à très grande échelle, à l'image du projet de gazoduc transatlantique devant relier la région au Maroc, se heurtent à de lourdes exigences opérationnelles.
Selon S&P Global, la concrétisation de ces projets dépendra « de l'obtention d'un financement d'environ 25 à 27 milliards de dollars, d'accords d'achat de gaz de long terme et d'un approvisionnement nigérian coordonné », le tout sans négliger les besoins de consommation immédiats des populations locales.
Les infrastructures partagées permettent de mutualiser les ressources et d'atténuer les pénuries nationales. D'après S&P Global, « l'intégration régionale peut renforcer la fiabilité de l'approvisionnement en gaz et en électricité », notamment en offrant « aux centres de consommation de puiser dans des ressources situées au-delà de leurs frontières ».
Le Gazoduc Ouest-Africain (GOA) constitue l'exemple le plus concret de cette dynamique d'interconnexion.
Raccordant initialement le Nigéria au Bénin, au Togo et au Ghana, cet ouvrage réseau gagne en polyvalence. S&P Global note qu'avec l'exploitation de ses propres gisements, « le Ghana offre l'exemple le plus frappant de cette évolution », car le gazoduc y « fonctionne désormais comme un système bidirectionnel à accès ouvert, permettant l'acheminement du gaz ghanéen vers l'est tout en facilitant les importations en cas de besoin ».
Cependant, les ambitions d'intégration à très grande échelle, à l'image du projet de gazoduc transatlantique devant relier la région au Maroc, se heurtent à de lourdes exigences opérationnelles.
Selon S&P Global, la concrétisation de ces projets dépendra « de l'obtention d'un financement d'environ 25 à 27 milliards de dollars, d'accords d'achat de gaz de long terme et d'un approvisionnement nigérian coordonné », le tout sans négliger les besoins de consommation immédiats des populations locales.
Autres articles
-
35 GW à installer d'ici 2035 : Le défi des centres de données et de l'énergie en Afrique de l'Ouest
-
Résultats financiers : Kosmos Energy affiche un résultat net ajusté de 35 millions de dollars au troisième trimestre 2026
-
Secteur pétrolier : Kosmos Energy annonce la prolongation de son accord de prêt de 1,2 milliard de dollars jusqu'en 2033
-
Demande d'électricité en hausse de 4 % par an : S&P Global analyse le paradoxe gazier en Afrique de l'Ouest
-
Inflation à 1,9 % et pétrole à +48,7 % : la pression des cours mondiaux s'intensifie dans l'UEMOA