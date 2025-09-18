23e anniversaire du naufrage du « Joola » : Le Président Diomaye Faye appelle à une organisation réussie

Le 26 septembre 2025, le Sénégal va commémorer, dans la communion, le 23ème anniversaire du naufrage du bateau le « Joola ». En Conseil des ministres ce mercredi 17 septembre, le Président Bassirou Diomaye Faye a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions avec les associations des familles des victimes, pour un bon déroulement des commémorations sur les sites concernés.
Le chef de l’Etat a rappelé l’urgence de consolider la dynamique de paix par l’accélération de la mise en œuvre optimale du « Plan Diomaye pour la Casamance ».
Il a rappelé que le soutien aux familles de retour dans les villages, le renforcement du désenclavement routier, aérien, maritime, fluvial et la relance des activités économiques et sociales des régions administratives polarisées, notamment la valorisation des productions fruitières et agricoles locales, constituent des composantes prioritaires.
