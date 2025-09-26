23e anniversaire du naufrage du "Joola" : le Président Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux victimes

Vingt-trois ans après le naufrage du ferry Le Joola, les demeurent. À l’occasion de cette date anniversaire, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de recueillement et de solidarité.« En ce 26 septembre, notre Nation se recueille à la mémoire des victimes du naufrage du Joola, survenu il y a 23 ans. Ce drame, l’un des plus douloureux de notre histoire, reste gravé dans la conscience nationale. Aux familles éprouvées, j’exprime, au nom du Sénégal, compassion, et solidarité indéfectibles », a-t-il écrit sur Facebook.Survenu le 26 septembre 2002 au large de la Gambie, le naufrage du Joola demeure l’une des plus grandes catastrophes maritimes en temps de paix, avec près de 1 900 victimes officiellement recensées. Chaque année, la date du 26 septembre est marquée par des cérémonies de recueillement en mémoire des disparus et en soutien aux familles endeuillées.