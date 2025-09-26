23e anniversaire du naufrage du "Joola" : le Président Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux victimes

Vingt-trois ans après le naufrage du ferry Le Joola, les demeurent. À l’occasion de cette date anniversaire, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de recueillement et de solidarité.
« En ce 26 septembre, notre Nation se recueille à la mémoire des victimes du naufrage du Joola, survenu il y a 23 ans. Ce drame, l’un des plus douloureux de notre histoire, reste gravé dans la conscience nationale. Aux familles éprouvées, j’exprime, au nom du Sénégal, compassion, et solidarité indéfectibles », a-t-il écrit sur Facebook.
Survenu le 26 septembre 2002 au large de la Gambie, le naufrage du Joola demeure l’une des plus grandes catastrophes maritimes en temps de paix, avec près de 1 900 victimes officiellement recensées. Chaque année, la date du 26 septembre est marquée par des cérémonies de recueillement en mémoire des disparus et en soutien aux familles endeuillées.
