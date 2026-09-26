24 ans après Le « Joola » : une journée fériée, une direction générale du Mémorial… les exigences des familles

“Nous pleurons encore dans la douleur 24 ans après”

Le 24e anniversaire du naufrage du bateau « Joola », considéré comme l’une des plus grandes tragédies maritimes civiles de l’histoire, a été célébré ce samedi 26 septembre 2026 à Ziguinchor. Au Mémorial Museum, les familles des victimes et les rescapés se sont réunis pour honorer la mémoire des disparus.Au nom du président de l’Association Nationale des Familles des Victimes et Rescapés du Joola (ANFVR), Sira Gassama a pris la parole. « En ce jour de commémoration, le jour choisi par le bateau Le Joola pour commémorer les martyrs de cette tragédie, nous sommes tous réunis au Memorial Museum pour lire un à un les noms des victimes de cette première catastrophe de l’histoire de la navigation. Cette lecture des noms de 1953 morts, et pendant 24 ans, nous lisons, un par un, les noms de celles et ceux qui l’ont toujours appelé », a-t-elle déclaré.Poursuivant, elle a ajouté : « Cette lecture des noms des victimes du Joola dure 24 ans, et nous lisons, un par un, les noms de celles et ceux qui sont très chers. Il ne reste que leurs noms ».Orpheline depuis l’âge de 11 ans, Sira Gassama dit parler au nom des milliers de familles qui, comme la sienne, portent encore les stigmates d’un drame évitable. Elle a rappelé les chiffres de la tragédie : « Les 1953 noms du convoi horrible du 26 septembre 2002 : 600 femmes, dont 31 % ; 1353 hommes, dont 69 % ; 444 étudiants, 23 % ; 720 jeunes, 37 % ; 110 enfants, 0,06 % ; 27 pensionnaires de l’école de football, 1,4 % ; 4000 corps non retrouvés, dont 72 % ; 551 corps repêchés, 28 % ; 65 rescapés, 3,3 % dans l’effectif global ; 17 nationalités différentes ; 12 régions du Sénégal ; et 1906 orphelins ».« Aujourd’hui, nous ne voulons pas simplement pleurer leur départ, mais nous voulons aussi célébrer leur vie, leur courage et l’amour qu’ils ont semé autour d’eux. C’est pour cette raison que nous pleurons encore dans la douleur 24 ans après. Nous continuerons d’essayer de combler ce gros vide irréparable, de vivre avec nos morts pour l’éternité », a-t-elle poursuivi.Lors de la cérémonie, l’ANFVR a réitéré ses principales revendications. « Nous attendons aussi dans l’urgence des solutions structurelles signifiantes des prétentions des familles, à savoir : la direction générale de notre Mémorial Museum, l’insertion des orphelins, des familles et des rescapés dans leurs maisons, une journée fériée pour le Joola et la prise en charge psychosociale des familles et rescapés », a indiqué Sira Gassama.Elle a conclu en promettant de poursuivre le combat pour la mémoire : « L’ANFVR vous promet cette ultime justice de ne pas laisser vos noms ni vos souffrances disparaître de l’histoire universelle. C’est cette promesse que nous maintenons ici en ce jour de commémoration, car le monde endeuillé attend toujours des réponses ».