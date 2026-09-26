Diffamation présumée : Amy Collé Sakho porte plainte contre Kiné Zahra Diop

L’animatrice Amy Collé Sakho a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC) d’une plainte contre Kiné Zahra Diop pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, selon des informations de Libération.



À l’origine de cette plainte, des propos que Kiné Zahra Diop aurait tenus lors d’un live du TikTokeur Kaliphone. Selon Amy Collé Sakho, la mise en cause aurait affirmé que son ex-époux, le journaliste Mansour Diop, lui aurait confié des informations concernant les circonstances de leur mariage.



Toujours selon la plaignante, Kiné Zahra Diop aurait notamment soutenu qu’Amy Collé Sakho aurait trompé son ancien conjoint sur son apparence, en ayant recours à des artifices tels que le montage des hanches et l’utilisation de filtres, afin de le pousser à l’épouser.



Entendue par les enquêteurs de la DSC, Kiné Zahra Diop aurait, pour sa part, contesté les accusations portées contre elle. Elle aurait expliqué avoir simplement répondu à des attaques personnelles dont elle aurait fait l’objet de la part de la plaignante, rapporte Libération.



Dans le cadre de la procédure, les enquêteurs envisageraient désormais d’entendre le journaliste Mansour Diop en qualité de témoin afin de faire la lumière sur les déclarations qui lui sont attribuées.



L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes des faits dénoncés.