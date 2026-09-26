Nouvelle procédure contre Rox : la TikTokeuse placée sous contrôle judiciaire

Le dossier judiciaire de Rokhaya Fall, alias « Rox », connaît un nouveau rebondissement. La TikTokeuse a été extraite de prison hier avant d’être inculpée par le juge du 4ᵉ cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour ''association de malfaiteurs, incendie volontaire ayant entraîné des blessures et mise en danger de la vie d’autrui''.



À l’issue de son inculpation, Rox a été placée sous contrôle judiciaire, avec notamment ''la confiscation de son passeport''.



Cette nouvelle procédure fait suite à une plainte déposée en 2025 par Nafissatou Fall, dite « Narou », contre Rokhaya Fall et sa sœur Gagnesiry Fall. Cette dernière avait, dans le cadre de cette affaire, été placée sous mandat de dépôt avant d’obtenir une liberté provisoire.



Selon les informations recueillies, Nafissatou Fall accuse Rokhaya Fall de l’avoir menacée sur TikTok. Elle affirme ensuite que Gagnesiry Fall se serait présentée à son domicile, accompagnée de plusieurs hommes, avec l’intention d’incendier les lieux et de la violer.



Toujours selon la plaignante, un membre du groupe aurait finalement empêché le passage à l’acte après avoir constaté qu’elle était enceinte.



Ces accusations sont désormais au cœur d’une nouvelle instruction judiciaire. Elles devront être établies dans le cadre de la procédure en cours.



Cette nouvelle inculpation intervient alors que Rokhaya Fall vient récemment d’être condamnée à six mois de prison ferme, dans la même affaire que Khadiadiatou Kébé, alias « Jessica », condamnée à six mois, et Nafissatou Fall, dite « Narou », condamnée à trois mois.