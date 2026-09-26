Kolda : les reines coutumières « Dimbas », dépositaires du rite de la fécondité, honorées

Dans une ambiance mêlant chants, danses et rites traditionnels, les « Dimbas » ont été au cœur de cette édition 2026 du « Bambar Fasso ». Selon Zatou Coulibaly, membre de Za’Events, un regroupement d’acteurs culturels et de gardiens de la tradition à l’initiative de la manifestation, il s’agit de perpétuer un patrimoine culturel profondément ancré dans les traditions du Fouladou.



« Le rite de la fécondité est pratiqué par la femme et pour la femme », a expliqué Zatou Coulibaly, soulignant le rôle traditionnel de ces femmes dans la transmission des savoirs et des pratiques ancestrales.

La cérémonie a aussi été marquée par un geste de reconnaissance à l’endroit d’El Hadji Demba Baldé, considéré comme le « père » de ces Dimbas et qui les accompagne dans leurs activités. Un diplôme, décerné par Mame Coulibaly Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, lui a été remis en hommage à son engagement.

Au-delà de leur rôle dans les rites traditionnels, les Dimbas sont présentées par les organisateurs comme des actrices communautaires contribuant à la promotion de la santé maternelle et infantile ainsi qu’à la protection des enfants et de leurs mères. Leurs activités participent également au renforcement de la cohésion sociale et au rapprochement entre les générations, notamment à travers les chants et les danses.

Très satisfaites de l’organisation de cette édition, les Dimbas ont salué l’initiative de Za’Events tout en plaidant pour sa pérennisation. Elles souhaitent notamment bénéficier d’une considération institutionnelle comparable à celle accordée à leurs « sœurs du Bois Sacré ».

Un plaidoyer qui intervient dans un contexte où la valorisation des savoirs et pratiques culturels locaux est de plus en plus mise en avant dans les communautés.

Prenant part à la cérémonie, l’adjointe au maire de Kolda, Ami Sarr, a salué le travail effectué par ces femmes, particulièrement dans le domaine de la promotion de la santé reproductive.

Elle a, à cette occasion, réaffirmé l’engagement de la municipalité à accompagner les initiatives visant à favoriser leur épanouissement, leur autonomisation et leur pleine participation au développement de la communauté.

À travers le « Bambar Fasso », les organisateurs entendent ainsi contribuer à la sauvegarde d’un pan du patrimoine culturel du Fouladou, tout en mettant en lumière le rôle social joué par ces femmes détentrices de savoirs traditionnels.

Kolda a vibré, ce vendredi 25 septembre 2026, au rythme du « Bambar Fasso », une cérémonie culturelle et cultuelle organisée dans le respect des traditions du Fouladou. L’événement, dédié aux « Dimbas », ces reines coutumières considérées comme dépositaires du rite de la fécondité, a également été l’occasion de rendre hommage à leur engagement communautaire en faveur des femmes et des enfants.