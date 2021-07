26e et dernière journée Ligue 1: US Gorée – Stade de Mbour, finale pour la survie dans l’élite…

Un match pour la survie dans l’élite ! L’explication US Gorée – Stade de Mbour de ce samedi au stade municipal de Mbao va laisser au moins une des deux équipes sur le carreau. Les Insulaires sont derniers avec 24 points, alors que les Mbourois sont 12ème avec 2 longueurs d’avance. Les choses sont donc claires : l’équipe qui perdra cette rencontre de la 26ème et dernière journée de L1 évoluera la saison prochaine à l’étage d’en-dessous. Un nul pourra cependant suffire aux Stadistes pour leur assurer le maintien si, au même moment, NGB 13ème avec 24 points, ne bat pas le Jaraaf.



Mais un nul peut précipiter toutes ces deux équipes au purgatoire si NGB Niarry Tally s’impose face aux « Vert et blanc » par 3 buts d’écart ou plus. Par ailleurs, même si l’US Gorée s’impose elle ne restera pas en L1 si NGB bat le Jaraaf. Dans ce cas, les Insulaires rejoindront la L2 en même temps que leurs victimes mbouroises.



C’est dire qu’entre ces trois équipes (Stade de Mbour, NGB et Gorée), il faudra peut-être attendre le bout du bout de leurs matches pour être fixé sur leur avenir.



Génération Foot et Diambars, finale à distance pour la Coupe de la CAF



A l’autre extrémité du tableau, on suivra la sortie de Génération Foot (2ème avec 43 points) chez le Ndiambour de Louga qui s’est sauvé de la relégation en milieu de semaine, et celle de Diambars (3ème avec le même nombre de points) qui accueille le CNEPS Excellence de Thiès. Enjeu de ces deux rencontres : la place de vice-champion qui donne droit, la saison prochaine à la Coupe de la CAF et que se disputent les « Académiciens » de Déni Biram Ndaw et ceux de Saly.



A tout seigneur tout honneur ! Il a été décidé de faire une fleur au nouveau champion, Teungueth FC et de décaler au dimanche 18 juillet son match face à l’AS Pikine. Afin que la fête du sacre soit la plus populaire possible. Le stade Ngalandou Diouf de Rufisque devrait ainsi chavirer de bonheur pour rendre hommage à ses héros.



Le programme de la 26ème et dernière journée : Samedi 17 juillet



17 h à Fodé Wade : Diambars – CNEPS Excellence



Amadou Barry : Jaraaf – NGB



Alboury Ndiaye : Ndiambour – Génération Foot



Ibrahima Boye : AS Douanes – Casa Sports



Mbao : Gorée – Stade de Mbour



Maniang Soumaré : Mbour PC – Dakar SC



Dimanche 18 juillet



17 h à Ngalandou Diouf : Teungeuth FC – AS Pikine