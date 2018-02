26e journée Premier League : Manchester City accroché à Burnley (1-1)

Pep Guardiola et Manchester City ont été accrochés sur la pelouse de Burnley à l'ouverture de la 26e journée de Premier League. Après avoir ouvert le score à la 22e minute sur un but de Danilo, les Citizens ne sont pas parvenus à faire le break devant une équipe de Burnley difficile à manoeuvrer. Ils ont donc fini par se faire rejoindre au score à la 82e minute.



Cependant Manchester City garde une avance confortable sur son suivant Manchester United (16 points de plus), qui doit affronter Huddersfield ce samedi.