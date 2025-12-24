Sénégal : Le ministre Amadou Ba annonce le lancement prochain des Assises des secteurs Culture, Artisanat et Tourisme

Le Sénégal s’achemine vers l’organisation des Assises nationales des secteurs de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme. L’annonce a été faite par le ministre en charge de ces portefeuilles, Amadou Ba, le lundi 22 décembre 2025, à l’occasion de la journée dédiée à son ministère à la FIDAK.



Selon le ministre, ces Assises se veulent un cadre inclusif de réflexion et de concertation visant à définir des actions concrètes et structurantes, pour permettre à chaque acteur de jouir pleinement du fruit de ses créations.



Amadou Ba a, par ailleurs, souligné l’importance stratégique de ces trois sous-secteurs, véritables leviers du développement économique et social du Sénégal.



Il a insisté sur la nécessité de penser leur articulation de manière cohérente et intégrée, en invitant les acteurs à réfléchir ensemble à la façon dont l’artisanat peut mieux penser tourisme et comment la culture peut s’inscrire davantage dans les dynamiques artisanales, afin de créer plus de valeur et d’opportunités.

