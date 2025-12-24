Réseau social
Affaire Aziz Dabala : Nabou Lèye retourne en prison
La danseuse Nabou Lèye a été de nouveau placée sous mandat de dépôt ce mercredi, après son audition au Tribunal de Pikine-Guédiawaye.
 
Elle est mise en cause par le présumé meurtrier Modou Lo, qui désigne également l’artiste Tarba Mbaye comme co-auteur présumé du meurtre du danseur Aziz Dabala et Waly.
 
Lors de l’enquête préliminaire, Nabou Lèye avait déjà été arrêtée et placée sous mandat de dépôt, avant de bénéficier d’un contrôle judiciaire.
 
Quant à Tarba Mbaye, récemment cité par Modou Lo, il a été entendu par la Division des investigations criminelles (DIC) puis libéré sous convocation. Il pourrait prochainement être présenté au juge d’instruction, qui décidera de la suite à donner à son dossier.
Moussa Ndongo

Mercredi 24 Décembre 2025 - 19:01


