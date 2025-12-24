Réseau social
Émigration irrégulière : la Marine nationale secourt 174 migrants au large de Dakar



Les opérations de lutte contre l’émigration irrégulière se poursuivent en mer. La Marine nationale a annoncé avoir porté secours, le mardi 23 décembre 2025, à une pirogue transportant 174 migrants clandestins, interceptée à environ 70 kilomètres au large de Dakar.
 
Selon la même source, les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama et mis à la disposition des services compétents.
Moussa Ndongo

Mercredi 24 Décembre 2025 - 17:45


