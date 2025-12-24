Retour au royaume d'enfance : Mohamadou Lamine Barro soutient l’école Moussa Camara de Kolda

Pour la troisième édition consécutive, et dans le cadre du « retour au royaume d’enfance », Mahamadou Lamine Barro, ancien élève de l’école Moussa Camara de Kolda, a procédé ce mardi 23 décembre à une importante remise de matériel scolaire au profit de son établissement d’origine.



Actuel coordonnateur national du projet « Favoriser l’Inclusion et la Réussite à l’École au Sénégal PLUS » (FAIRE l’École PLUS) au ministère de l’Éducation nationale, M. Barro a offert des fournitures et kits scolaires, des tables-bancs ainsi que du matériel de reprographie à l’école Moussa Camara, située dans le quartier Saré Moussa.



La cérémonie s’est déroulée en présence de parents d’élèves, d’anciens élèves et anciens maîtres de l’école, de l’équipe pédagogique, du délégué de quartier ainsi que de plusieurs notables de Saré Moussa. Une forte mobilisation qui témoigne de l’attachement de la communauté à cet acte de solidarité en faveur de l’éducation.



Prenant la parole au nom de l’Inspection d’académie de Kolda, l’inspecteur Faye a salué un geste « hautement symbolique et utile », soulignant que cet appui de Mohamadou Lamine Barro s’inscrit parfaitement dans la politique de l’État du Sénégal visant à bâtir une société éducative inclusive, équitable et efficiente. Il a, par ailleurs, invité les bénéficiaires à faire un usage responsable et durable du matériel mis à leur disposition.



À travers cette initiative citoyenne et républicaine, Mahamadou Lamine Barro réaffirme son engagement constant en faveur de l’école sénégalaise, tout en donnant un exemple inspirant de contribution au développement de l’éducation à partir des racines locales.