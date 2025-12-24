Casamance : le Président Diomaye Faye salue l’engagement des Forces armées lors d’une visite à la Zone militaire N°5

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite à la Zone militaire N°5, marquant la deuxième étape de sa journée, a indiqué la Présidence du Sénégal. Placée sous le commandement du colonel Cheikh Gueye, la Zone militaire N°5 a bénéficié d’importants travaux de rénovation. Les locaux rénovés sont occupés depuis le 1er décembre 2025 et ont été officiellement inaugurés le 19 juin 2025 par l’actuel Chef d’état-major général des Armées.



Selon la Présidence, cette visite a permis de saluer les efforts constants des Forces de défense et de sécurité dans la pacification de la Casamance, notamment à travers les opérations de déminage, la sécurisation des frontières, la protection des populations et l’accompagnement du retour progressif des personnes déplacées, en lien avec des actions civilo-militaires soutenues.



La même source renseigne que chef de l’État a encouragé la poursuite des efforts de paix, de dialogue et de collaboration avec les Armées des pays voisins, indispensables à l’ancrage d’une stabilité durable.



Souhaitant marquer personnellement cette période de fêtes, le président de la République s’est ensuite rendu au sud de Nyassia pour partager un moment de communion exceptionnel avec les troupes sur le terrain. Il a déjeuné avec elles et porté un toast en leur honneur, dans une atmosphère empreinte de fraternité, de respect et de solidarité.



Toujours selon la Présidence, le chef de l’État a réitéré son soutien indéfectible aux Forces armées, ainsi que la reconnaissance de toute la Nation pour leur professionnalisme, leur sens du devoir et leur engagement quotidien en faveur de la paix, de la sécurité et de l’unité nationale.



Ce geste symbolique témoigne l’attachement du Président de la République aux femmes et aux hommes en uniforme, garants de la sécurité des populations et de la stabilité du pays.