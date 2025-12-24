Équipe du Sénégal : Chérif Ndiaye touché à la cheville lors de la séance d’entraînement

Buteur lors de la victoire du Sénégal face au Botswana (3-0), l’attaquant des « Lions » Chérif Ndiaye a été touché à l’entraînement ce mercredi. L’incident est survenu au cours d’une séance allégée destinée aux joueurs non titulaires et aux remplaçants du match de mardi.
Selon des informations, Chérif Ndiaye a été contraint d’écourter la séance après un contact avec son coéquipier Abdoulaye Seck. Touché à la suite d’un tacle, Chérif Ndiaye a immédiatement été pris en charge par le staff médical de la sélection.
