28 décembre 2007-28 décembre 2019: voilà 12 ans que disparaissait Serigne Saliou Mbacké

Souvenirs. Voilà douze (12) ans déjà (28 décembre 2007 – 28 décembre 2019) que disparaissait le dernier fils du fondateur du Mouridisme, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal. Né en 1915 à Diourbel, Serigne Saliou Mbacké s’est éteint en 2007, à 92 ans.



Grand producteur agricole, il a été le fondateur de Khelcom, situé dans la région de Kaffrine (centre) dans une ancienne forêt classée qu’il a transformée en une ville moderne dédié à l’apprentissage et à la culture. Serigne Saliou Mbacké a exercé le Khalifat pendant 17 ans, de 1990 à 2007.



Il était très respectueux des préceptes de l’Islam et travaillait à la vulgarisation des enseignements du Cheikh Ahmadou Bamba dit Serigne Touba.