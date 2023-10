2e journée Ligue des Champions: Lens renverse Arsenal, Galatasaray bat ManU, le Réal s’impose à Naples

Ce fut dingue à voir, superbe à entendre, et ce fut encore plus fou à partir de la 69e minute de jeu. Pour son grand retour à domicile en Ligue des champions, 21 ans après, Lens venait de prendre l'avantage face à Arsenal et le stade Bollaert-Delelis pouvait exulter : ses protégés étaient en train de foncer vers l'un des plus grands exploits du vice-champion de France sur la scène européenne (2-1), commente L’ÉQUIPE.



Manchester United perd pour la deuxième fois

Manchester United compte zéro point au compteur après deux journées de Ligue des champions. Les Anglais se sont compliqués la vie tout seul dans le groupe A de la Ligue des champions. Battus par Galatasaray (2-3), après avoir mené deux fois au score, les Red Devils comptent deux défaites en deux journées après un revers face au Bayern Munich (3-4) en ouverture de la compétition.



Le Réal assure face à Naples

Dans le groupe C, après de nombreux rebondissements, le Real Madrid est parvenu à s'imposer ce mardi sur le terrain de Naples (3-2) pour prendre la tête de son groupe avec deux victoires. Ce grâce à des buts de Vinicius, Bellingham et Valverde.



