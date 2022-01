2ème galop avec les « Lions » : Ismaila Sarr monte en puissance

Pour le cas d’Ismaila Sarr, le sélectionneur Aliou Cissé est en train de réussir son pari. Blessé depuis le 20 novembre à Watford, sa participation à la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations était loin d’être une réalité au départ. Il a fallu un long bras de fer entre la Fédération sénégalaise de Football et Watford pour obtenir la libération.



Envoyé à Barcelone en début de compétition pour poursuivre sa rééducation, Ismaila sarr est sur le point de retrouver les pelouses camerounaises. Pour sa première séance, mercredi, à Bangou, le joueur de Watford a montré une certaine énergie débordante et une envie pressante d’en découdre avec ses prochains adversaires.



Selon le quotidien sportif « Stades », il a tout donné durant la séance du jeudi. Contrairement à la journée précédente, où il se retenait dans certains duels, l’ailier droit était présent partout. Il n’hésitait même pas à tester son genou gauche par des tirs de loin, à chaque fois que l’occasion se présentait.



Ce dimanche, Ismaila Sarr va sans doute disputer ses premières minutes dans la compétition, contre la Guinée Equatoriale. Sa vitesse et sa percussion pourraient faire du bien à une attaque sénégalaise en manque d’efficacité depuis le début de la compétition.