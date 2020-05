30 Tunisiens hospitalisés et six morts après la consommation d'alcool frelaté le jour de l'Aïd

Six personnes sont mortes et une trentaine d'autres ont été hospitalisées en Tunisie depuis dimanche après avoir consommé de l'alcool artisanal frelaté.



L'alcool a été consommé dans plusieurs villes de la province de Kairouan.



Les premiers cas ont été révélés dimanche, le jour de l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois sacré du Ramadan.



L'agence de presse d'État TAP rapporte qu'un homme et une femme ont été arrêtés dans la ville de Hajeb Al Ayoun, soupçonnés d'avoir vendu le breuvage contaminé.



Quelque 87 litres ont été saisis par la police.



Les niveaux toxiques de méthanol qui sont parfois contenus dans l'alcool de fabrication artisanale peuvent être mortels ou entraîner une déficience visuelle.



Il y a eu plusieurs cas d'empoisonnement au méthanol en Tunisie au fil des ans.



La consommation de bière vendue illégalement est courante car elle est moins chère et plus accessible à la majorité, notamment dans les régions les plus pauvres.



Le pays a assoupli les mesures de confinement prises en raison du coronavirus, mais certaines restrictions demeurent : les grandes manifestations publiques sont interdites, une autorisation est nécessaire pour voyager entre les régions et les centres commerciaux, les bars et les restaurants restent fermés.