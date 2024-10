300 civils utilisés comme boucliers humains par l'armée russe : le calvaire des otages raconté par une victime de 64 ans (Récit)

Le retour à la liberté : entre espoir et désillusion



Le 30 mars 2022, les forces ukrainiennes réussirent à libérer Yahidné, mais cette libération ne marqua pas la fin du calvaire. « Nos jambes étaient engourdies. Nous ne pouvions plus marcher après être restés assis si longtemps », se souvient Ivan.



Le village était truffé de mines, les portes des maisons piégées, des grenades dissimulées sous des jouets d'enfants. Le retour à une vie normale semblait hors de portée.



Pour Ivan Polhui, les cicatrices sont profondes et la colère demeure. « Je ne peux pas pardonner aux Russes. Je veux les voir périr et nourrir la terre ukrainienne », lâche-t-il, le regard durci par des mois de souffrance.



Aujourd'hui, Yahidné tente de renaître de ses cendres. Mais de nombreux survivants ne veulent plus revenir, hantés par les souvenirs des morts, des tortures et de cette cave, devenue le symbole de l'horreur de la guerre. Pour Ivan et ses petites-filles, l'avenir reste incertain, tandis que le spectre de ces événements continue de les poursuivre.



Ce reportage a été réalisé dans le cadre d'une visite médiatique organisée par l'Ukraine Crisis Media Centre (UCMC), en collaboration avec Journalists for Justice (JFJ)