Le Réal Madrid est désormais seul à la tête de la Liga à six journées de la fin du championnat. Avec une victoire étriquée (1-0) sur la pelouse de l’Espagnol de Barcelone ce dimanche, les poulains de Zinedine Zidane profitent du match nul de leur concurrent direct pour le titre de champion hier samedi contre le Celta Vigo et prennent deux point d’avance sur le FC Barcelone.



Les Madrilènes n’ont pas été brillants ce soir. Ils doivent leur succès à un coup de génie de Karim Benzema à la 45e minute, qui sur une talonnage venu d’ailleurs, offre un caviar à Casemiro qui n’avait qu’à pousser la balle au fond des filets.



La 33e journée risque encore d’être plus compliquée pour la bande à Messi qui reçoit l’Atletico Madrid ce mardi. Alors que le Réal Madrid va recevoir Getafe (5e) jeudi.