37,8% des Sénégalais touchés par la pauvreté selon l’ANSD: l'économiste Meissa Babou pense le pourcentage plus élevé

L'incidence de la pauvreté individuelle au Sénégal est de 37,8 % selon l’enquête réalisée par L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Un chiffre qui étonne l’économiste Meissa Babou. Selon lui, ce pourcentage ne reflète pas le quotidien des Sénégalais. Surtout avec l’augmentation des prix des denrées de première nécessité et le chômage accentué.



« C’est un chiffre qui peut étonner plus d’un. Parce que le Sénégal, à depuis 2018-2019 connu des difficultés économiques, très moroses avec des augmentations de prix, après les élections. Je ne comprends pas maintenant l’échantillonnage de l’ANSD et le ciblage. Je ne sais pas sur quel tableau ils ont joué pour nous donner un chiffre par rapport aux attentes des 50% environ de pauvreté qu’il avait sorti en 2015 », soutient Meissa Babou.



L’économiste, Meissa Babou au micro de Walf radio ajoute : « Le petit commerce était en difficulté avec l’augmentation fiscal de 12% des produits importés. Les prix des produits ont augmenté et ont constate un chômage massif des jeunes. Donc les ménage Sénégalais ne sont pas très bien lotis ».