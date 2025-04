3e Forum FACT à Dakar : une rencontre structurer l’audiovisuel pour créer de l’emploi en Afrique de l’Ouest

Créer de l’emploi pour la jeunesse, structurer les organisations de production et faire émerger un marché audiovisuel en Afrique de l’Ouest : telles sont les principales attentes de la 3e édition du Forum FACT Dakar(Femmes Africaines en Communication, Tics et Télévision), prévue du 23 au 25 avril 2025 à Dakar. Organisée par la maison de production Debbosenegal, en partenariat avec les associations professionnelles de l’audiovisuel et du cinéma, cette rencontre ambitionne de rassembler des acteurs des industries créatives autour du thème « Se structurer pour croître et créer de l’emploi pour la jeunesse ».



Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, le forum se veut un espace d’échange sur « les problématiques de la place des femmes dans les métiers de l’audiovisuel et des industries créatives ». L’événement, placé sous la tutelle du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ainsi que de celui de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, réunira des professionnels venus de France, du Canada, de l’Afrique de l’Ouest et des États-Unis. Cette édition 2025 se distingue par une forte délégation venue du Québec, et une grande participation attendue du Mali et de la Côte d’Ivoire, avec comme ambition commune « le développement d’un marché audiovisuel francophone ».



Pour les organisateurs, « FACT Dakar souhaite devenir un carrefour pour favoriser la production et l’échange de produits audiovisuels de qualité entre le Sénégal et tous les pays francophones d’Afrique de l’Ouest, du Canada et de l’Europe ». Le forum entend également « donner des raisons à notre jeunesse de s’investir dans l’entreprenariat digital et d’éviter l’émigration irrégulière ».



« Les industries créatives et audiovisuelles sont aujourd’hui une belle opportunité pour les influenceurs de générer des revenus et de faire montre de leur savoir-faire », souligne le document .