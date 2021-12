3e journée Ligue 1: le revers de Diambars et le nul de GF propulsent TFC en tête

Victoires : trois victoires dont 2 à l’extérieur

Trois victoires ont été enregistrées en 7 matchs, dont deux à l’extérieur Mbour Petite Côte et Guédiawaye FC, en déplacement, ont battu respectivement AS Pikine (1-0) et Diambars (3-0). Le CNEPS a signé la seule victoire à domicile devant Ndiambour (1-0), pour se hisser à la 3ème place, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Nuls : trois matchs de 1-1

A l’issue de cette 3ème journée, 4 matchs nuls ont été enregistrés. Teungueth FC et le Jaraaf, en déplacement, ont ramené le point du nul contre l’US Gorée et le Casa Sports (1-1), avec des égalisations de Cheikh Tidiane Sidibé (15’) et Ousmane Mbengue (90’+6). Tandis que l’AS Douane, qui recevait Dakar Sacré Cœur (1-1), s’est sauvée d’une défaite, grâce à l’égalisation d’El Hadji Latyr Ndiaye (70’).



Attaque : réveil timide des attaquants (11 buts)

Après une défaite concédée face à l’AS Douane (1-2, 2ème Journée), Guédiawaye a passé ses nerfs sur Diambars (3-0). En plus de devenir la meilleure attaque de Ligue 1 (4 buts), Guédiawaye FC s’est hissé à la 4ème place. Au total, 11 buts ont été inscrits lors de cette 3ème journée, contrairement à la précédente (9 buts).



Défense : Ndiambour, pire défense (5 buts encaissés)

En déplacement à Thiès, le Ndiambour a courbé l’échine devant le CNEPS, qui grimpe à la 3ème place tandis que le Ndiambour, lanterne rouge, détient toujours la pire défense (5 buts).