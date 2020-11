3e journée Ligue des champions: le Réal remporte le choc, l’OM sombre... tous les résultats de la soirée

Le Real Madrid peut souffler. Avec un seul point pris en deux matches de Ligue des Champions, le Real Madrid n'avait pas le droit à l'erreur. Et en s'imposant, à domicile, face à l'Inter (3-2), les hommes de Zidane retrouvent le sourire.



L’Olympique de Marseille continue sa série noire en Ligue des champions en égalant le record de 12 défaites consécutives d’Anderlecht, après sa déroute contre le FC Porto (3-0).



Liverpool n’a eu aucune pitié sur la pelouse de l’Atalanta Bergame. Un carton de 5 buts à zéro avec un triplé de Diogo Jota et deux autres buts de Mané et Salah.



Le Bayern continue sa belle série en Ligue des champions. Mené 1-0, les Bavarois ont fait preuve de réalisme en fin de match pour s'imposer largement sur la pelouse du RB Salzbourg (6-2), lors de la 3e journée de Ligue des champions.



Tous les résultats de la soirée