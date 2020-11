3e journée éliminatoires CAN 2021: le Sénégal s’impose 2 à 0 face à la Guinée-Bissau et se rapproche de la qualification

Les « Lions » du Sénégal sont à une victoire de se qualifier pour la CAN 2021, après leur victoire ce mercredi contre la Guinée-Bissau, lors de la 3e journée des éliminatoires de ladite compétition. Un but de Sadio Mané, sur penalty, à la 43e minute et un autre de Opa Nguette en deuxième période ont permis aux hommes du sélectionneur Aliou Cissé de conforter leur place de leader dans le groupe.



Dans quatre jours, si le Sénégal gagne au match retour à Bissau, ce sera la qualification directe à la CAN.