3e vague Covid-19: 22 cas enregistrés chez les femmes enceintes dont 2 allaitantes, 6 cas graves et 4 décès maternels dans les Cte de Pikine et de Yousssou Mbargane Diop de Rufisque

Chez la femme enceinte, la fréquence de la covid-19 est très élevée depuis l’apparition du variant Delta. Faisant le point sur les manifestations cliniques observées chez les femmes enceintes, les risques observés chez la mère et son enfant, Dr Abdou Aziz Diouf, gynécologue à l'hôpital de Pikine a révélé que dans le Cte (Centre de traitement épidémiologique) de l’hôpital de Pikine et de l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque des cas y ont été enregistrés chez des femmes en état de grossesse depuis la 3e vague.



Il s’agit de 22 cas dont 19 femmes enceintes, 2 femmes allaitantes, 6 cas graves et de 4 décès maternels. « Leur moyenne d’âge est de 30 ans », a fait savoir Dr Diouf.



Prenant la parole ce jeudi en marge du point quotidien sur la pandémie du ministère de la Santé, Dr Abdou Aziz Diouf qui s’exprimait au nom de l’Association sénégalaise des gynéco-obstétriques a donné les chiffres chez les femmes enceintes. « Au centre hospitalier de Pikine disposant récemment d’un Cte et à l’hôpital Youssoou Mbargane Diop de Rufisque, nous avons enregistré au cours de cette 3e vague, 22 cas de Covid-19 chez les femmes enceintes dont 19 femmes enceintes et 2 femmes qui sont allaitantes. Leur âge moyen était de 30 ans. Nous avons noté 6 cas grave dont l’atteinte pulmonaire était supérieure à 75%. 4 décès maternels ont été enregistrés », a déploré le Dr.



A l’en croire, les modifications physiologique et immunitaire survenant au cours de la grossesse ont fait que la femme enceinte est exposée à un risque accru d’une infection par le coronavirus.



Et, a-t-il précisé, «cette virulence est beaucoup plus marqué lorsque la femme est au troisième trimestre de la grossesse».