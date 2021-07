3e vague du Covid_19 au Sénégal: les nouvelles mesures annoncées par Diouf Sarr

De nouvelles mesures pour contrer l’avancée fulgurante du virus de la Covid-19 au Sénégal ont été annoncées par le ministre de la Santé et de l’Action Abdoulaye Diouf Sarr. Ce, après avoir présidé une réunion avec le Comité national de gestion des épidémies (CNGE) ce jeudi 15 juillet 2021.



« Au Sénégal, depuis plus de 5 semaines, nous enregistrons une hausse importante du nombre de cas de covid_19. Les chiffres de ces derniers jours montrent que le virus circule activement », reconnait le ministre.



Face à cette situation, le Comité national de gestion des épidémies, chargé d'évaluer la situation épidémiologique relative à la pandémie recommande les mesures suivantes: « le renforcement de la surveillance épidémiologique, notamment la poursuite de l'intensification de la surveillance de variant, le renforcement du système de dépistage ».



Privilégier le télétravail



Il est également recommandé aux responsables des entreprises de privilégier le télétravail, de réduire le personnel dans les limites des possibles.



En outre, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr demande à la jeunesse qui selon lui est « fortement touché par la 3 vague de se mobiliser notamment à travers les ASC et tous autres associations ». Car justifie-t-il « toutes ses mesures sont destinées à protéger les populations et à éviter les décès liés à la maladie du coronavirus. »



A noter que la Covid_19 a fait six (6) victimes ces dernières 24 heures, portant le bilan macabre à 1 209 morts au Sénégal. Après le record de nouvelles contaminations recensé mardi (733) hier-mercredi, le Sénégal a enchaîné avec 674 cas sur 2617 tests effectués, soit un taux de positivité de 25,75%.