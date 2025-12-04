4ᵉ opération d’Appel Public à l’Épargne : le Sénégal veut mobiliser 400 milliards FCFA

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a lancé ce jeudi 4 décembre 2025, la quatrième opération d’Appel Public à l’Épargne (APE), un dispositif désormais structurant dans la stratégie nationale de financement. Devant les acteurs et partenaires du service financier, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d’offrir aux concitoyens une solution d’épargne fiable, attractive et utile au pays.



Selon lui, ce lancement constitue un temps fort. « Il intervient dans un contexte où notre pays poursuit, avec détermination, sa trajectoire de transformation économique et sociale, en veillant à préserver les équilibres macroéconomiques, à renforcer la résilience de nos finances publiques et à accélérer les investissements structurants au bénéfice direct des populations », a déclaré Cheikh Diba.



Le ministre souligne également que cette initiative s’inscrit dans la continuité, d’une vision de l’État, ancrée dans la transparence, la responsabilité budgétaire et la relation de confiance avec les investisseurs.



Efficacité des trois premières opérations



« En renforçant, opération après opération, notre capacité à mobiliser l’épargne domestique, nous apportons une réponse concrète aux ambitions du Sénégal : financer nos infrastructures, soutenir nos secteurs stratégiques et garantir une trajectoire économique durable et créatrice de valeur et d’emplois », a-t-il ajouté.



Les trois (3) premières opérations de l’APE, ont selon lui, démontré l’efficacité de cet instrument. « Elles ont illustré la confiance croissante de nos investisseurs dans la trajectoire financière du pays », a dit Cheikh Diba.





Selon lui, cette quatrième opération vient amplifier cet élan, qui présente trois (3) atouts majeurs :



• Une solution d’épargne fiable et garantie par l’État ;

• Un cadre réglementaire robuste et sécurisé ;



• Une contribution directe au financement du développement national.



Selon le ministre des Finances, le montant global cible est de 400 milliards de FCFA, avec des maturités diversifiées afin de répondre aux profils variés des investisseurs : des épargnants à la recherche d’une stabilité à moyen terme, jusqu’aux institutionnels qui souhaitent des horizons plus longs.



Cheikh Diba précise que cette opération poursuit également deux objectifs majeurs : « Financer les besoins de trésorerie inscrits dans le cadre budgétaire de l’exercice 2025, notamment tels qu’ils ressortent de la Loi de Finances Rectificative ; Soutenir les projets stratégiques de l’Agenda national de transformation « Sénégal Vision 2050 », pour une économie plus productive, un tissu industriel renforcé, des emplois durables et une économie résiliente ».