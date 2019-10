4335 véhicules calcinés sur l’autoroute à péage... en 6 ans

Ahurissant !!! D'après les responsables de la société Senac Sa, en 6 ans, 4 355 véhicules sont calcinés sur l’autoroute à péage. Ce qui fait une moyenne d'un véhicule qui prend feu, tous les deux jours, sur l’autoroute à péage.



Ibrahima Senghor, responsable de l'entreprise française en charge de l'exploitation de ladite infrastructure, de tirer la sonnette d’alarme sur les colonnes du journal La Tribune. « On se rappelle cet incendie sur l’autoroute entre Aibd et Sindia, un véhicule de type 4x4 avec à bord 4 personnes qui sont toutes mortes calcinées dans le véhicule qui avait pris feu. Un jour tragique et très difficile pour nous qui étions là-bas. Et à bien observer la chaussée par endroit, le bitume est dégradé du fait des véhicules calcinés », dit-il