Pool judiciaire et financier : Farba Ngom entendu ce lundi sur le fond de son dossier

Après neuf (09) mois de détention pour des faits présumés de "blanchiment d’argent, d’association de malfaiteurs et de complicité d’escroquerie" portant sur 125 milliards FCFA, l’homme d’affaires Mouhamadou Ngom alias Farba Ngom sera entendu ce lundi sur le fond du dossier par le Pool judiciaire et financier (PJF).



Le maire d'Agnam sera entendu par le président des juges d’instruction du PJF, Idrissa Diarra. "L’objectif de ses avocats, d’après le quotidien L’Observateur, est d’obtenir une main levée du mandat de dépôt.