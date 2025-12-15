Affaire Aliou Sall et son épouse : la Chambre d'accusation déboute le Parquet financier

Le bras de fer autour du contrôle judiciaire d'Aliou Sall et de son épouse, Aïssata Sall, vient de connaître un nouveau rebondissement. Malgré l'appel interjeté par le Parquet financier, qui réclamait le mandat de dépôt, la Chambre d'accusation financière a confirmé l'ordonnance du juge instructeur, maintenant le couple en liberté sous conditions.



Le ministère public n'a pas réussi à faire infirmer la décision du juge. La semaine dernière, la Chambre d'accusation financière a statué sur le recours introduit par le Parquet, le déboutant totalement. Cette décision confirme ainsi le placement sous contrôle judiciaire du couple Aliou Sall et Aïssata Sall, une mesure prise le 12 octobre dernier par le juge d'instruction du Pool judiciaire financier.



Si le Parquet financier avait eu gain de cause, l'ancien maire de Guédiawaye et son épouse seraient actuellement en détention, et ce, indépendamment de la caution de 240 millions de francs Cfa qu'ils ont dû consigner. Le ministère public avait en effet interjeté appel de l'ordonnance initiale, souhaitant imposer un mandat de dépôt pour les deux prévenus.



En maintenant l'ordonnance du magistrat instructeur, la Chambre d'accusation permet à Aliou Sall et à Aïssata Sall de continuer à vaquer à leurs occupations. Le contrôle judiciaire, impliquant des obligations spécifiques comme la « non-sortie du territoire et pointage régulier », qui reste en vigueur.



Pour rappel, le couple avait échappé à la prison ferme le 12 octobre après la consignation de la somme de 240 millions de francs Cfa. Ils sont poursuivis pour « Blanchiment de capitaux ».



