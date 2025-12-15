Migration irrégulière : une pirogue échoue à Soumbédioune, dix candidats arrêtées

Dix (10) candidats à la migration irrégulière ont été arrêtées à Soumbédioune (près du quartier de la Médina à Dakar) par les éléments de la Brigade de recherches (Br) du commissariat du 4e Arrondissement de Médina. L'opération s'est déroulée dans la nuit du vendredi 13 décembre 2025, aux environs de 2 heures 30 minutes.



Selon "L'Observateur", les policiers ont été alertés de la présence suspecte d’une pirogue sur le point de prendre le large par un individu. Sur place, les limiers ont découvert une pirogue sans moteur, immobilisée à une cinquantaine (50) de mètres du rivage et dépourvue de tout passager. Cependant, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de dix (10) individus trouvés aux alentours, soupçonnés d’être des candidats à la migration.



La fouille des lieux a également conduit à la découverte d’environ 300 litres d’essence stockés dans des fûts, un indice de plus confirmant l‘existence d’un voyage clandestin en préparation.



Interrogés, les mis en cause ont reconnu avoir quitté Joal (situé à l'extrémité de la Petite-Côte, au sud-est de Dakar) dans la nuit du 11 décembre dernier, dans le cadre d’un projet de traversée illégale vers l’Europe. Selon leurs déclarations, la pirogue transportait initialement une quarantaine de personnes. Cependant, le groupe a été contraint d’accoster à Soumbédioune, en raison de vents violents et de fissures à l’embarcation. Une trentaine de personnes auraient réussi à prendre la fuite et se fondre dans la masse, profitant l’intervention des forces de l’ordre.



Un dispositif de surveillance a été déployé dans la zone afin de prévenir toute nouvelle tentative. Une enquête a été ouverte pour identifier les organisateurs de ce voyage clandestin et retrouver les personnes en fuite.