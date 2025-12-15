Policier poignardé à Guédiawaye : le lutteur Dame Junior et son frère activement recherchés

Le lutteur Dame Junior, surnommé « le Tergalez de Guédiawaye », et son frère sont activement recherchés par la Sûreté urbaine du commissariat central, après l’agression à l'arme blanche d'un chef de brigade, lors d'une intervention policière, le 12 décembre 2025G, à hauteur du rond-point Dial Mbaye (banlieue de Dakar).



Selon les premiers éléments de l'enquête, les policiers ont été alertés de vols avec violence commis par des individus appartenant au cortège accompagnant le lutteur Dame Junior, en route vers l'Arène nationale. Sur place, les limiers ont surpris une scène d'agression. Deux individus à bord d'une moto ont arraché le sac d’une femme qui revenait du travail.



Chef de la Brigade de la Sûreté urbaine, SD et ses éléments ont immédiatement intervenu, neutralisant les agresseurs et récupérant le sac. Mais l'opération a dégénéré quand Dame Junior est descendu, lui-même, de son convoi et s’est jeté sur S. D en lui assénant plusieurs coups de couteau de type « naw-naw » à l'abdomen.



Le lutteur et son frère profitent alors du chaos pour prendre la fuite. Par ailleurs, plusieurs complices présumés, dont S. Camara et A. Bâ, ont été arrêtés et placés en garde à vue pour « violences et obstruction à l'action policière ». Les deux principaux suspects restent pour l’heure introuvables. Ils sont poursuivis pour « rébellion, complicité de vol avec violence et participation à l'agression d'un agent des forces de l'ordre ».



Cette affaire éclate à quelques jours du combat très attendu entre Dame Junior et Siteu de Ngor, prévu le 21 décembre 2025 à l'Arène nationale.