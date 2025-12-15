Diamaguène : un présumé meurtrier de deux (02) personnes arrêté, après 24 mois de cavale

Le nommé Amath Ndao (31 ans) a été arrêté le vendredi 13 décembre 2025, à Diamaguéne (banlieue dakaroise), après deux (02) ans de cavale. Il est accusé du meurtre de deux (02) personnes.





Selon "Libération", son arrestation fait suite à une information anonyme ayant signalé sa présence "à bord d’une moto" dans le quartier Sam Sam 2, à Diamaguène. C'est ainsi qu' une équipe du commissariat de Diamaguène Sicap Mbao a été envoyée sur les lieux. Sentant la présence des policiers, Ameth Ndao est descendu de sa moto, avant d’être interpellé après une course-poursuite. Les limiers ont trouvé "dans la selle de sa moto un long couteau au bout pointu, qu’il a prétendu être une arme de protection".



Ameth Ndao était recherché depuis 2013, pour le meurtre de son frère, Fallou Ndao. il est aussi recherché par le commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico (banlieue dakaroise) "dans le cadre du meurtre du commerçant Modou Mbacké, en juin 2025".



Le mis en cause a été placé en garde à vue "pour association de malfaiteurs, vols en réunion commis avec violence, détention illégale d’arme blanche et non dénonciation de crime ou complicité de meurtre".