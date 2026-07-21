« Trafic international de cocaïne et actes contre nature » : second retour de parquet pour la fille de Mame Matar Gueye et ses trois acolytes

L'étau se resserre autour de F. B. Guèye, fille du président de l’ONG Jamra, Mame Matar Guèye, et de ses trois co-accusés, qui ont fait l'objet d'un second retour de parquet après leur défèrement devant le procureur de la République près le TGI hors classe de Dakar. Selon les informations de Seneweb, le parquet s'oriente vers l'ouverture d'une information judiciaire qui devrait être confiée au premier cabinet d'instruction.



Interpellé par la brigade de gendarmerie de Faidherbe, le groupe comprend également le petit ami présumé de la mise en cause, R. S. Guissé, ainsi que deux ressortissants nigérians, K. M. Ogbu et M. Nwafor.



Le quatuor fait face à de lourdes charges comprenant l'association de malfaiteurs, la détention et l'usage de cocaïne, ainsi que le trafic international de cette même substance. L'enquête a pris une tournure supplémentaire après la découverte de vidéos à caractère lesbien dans le téléphone de F. B. Guèye, ce qui lui vaut une incrimination pour actes contre nature présumés, bien qu'elle conteste fermement ces accusations.