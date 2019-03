49 morts dans les attaques de mosquées en Nouvelle-Zélande et le tireur est un citoyen australien

Selon le Premier ministre australien, Scott Morrison, l'une des personnes arrêtées, le tireur de l'une des mosquées, est un « terroriste extrémiste de droite, violent » et australien. Il s'agirait de Brenton Tarrant, 28 ans, un suprémaciste blanc, autodidacte, qui affirme agir seul, par réaction aux vagues d'immigration et à l'influence de l'islam, rapporte notre correspondante à Melbourne, Caroline Lafargue. Il a filmé son attaque dans la mosquée Masjid al Noor en direct sur internet pendant 17 mn...

La Nouvelle-Zélande a relevé à «élevé» son niveau d'alerte sécurité alors que la Première ministre Jacinda Ardern dressait un premier lourd bilan de l'attaque sur deux mosquées à Christchurch, petite ville du sud du pays: quarante personnes tuées (d'après le quotidien New Zealand Herald trente dans la première mosquée et dix dans la seconde) et vingt autres blessées, certaines grièvement.Un bilan sans doute évolutif.Le bouclage du centre-ville a été levé peu après que la police ait annoncé avoir procédé à quatre arrestations et avoir trouvé des explosifs artisanaux. « Quatre personnes sont en garde à vue, trois hommes et une femme », a déclaré le commissaire, Mike Bush, lors d'une conférence de presse, précisant que des engins explosifs avaient été retrouvés sur des véhicules suspects.Un suprémaciste blanc australien à l'origine des tirsBrenton Tarrant a décidé de mener son attaque en Nouvelle-Zélande pour montrer qu' « aucun endroit dans le monde n'est sûr » pour les migrants.Paul Buchanan, expert américain en sécurité et relations internationales, basé en Nouvelle-Zélande, n'est pas surpris par ces attaques car «les extrémistes de droite sont très visibles et très présents à Christchurch, ils ont mené des agressions contre les minorités régulièrement ces dix dernières années. »