4eme plan d’action du Siens :une grève totale à partir de ce lundi

Le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal (Siens) va dérouler son 4eme plan d’action ce lundi avec une grève totale dans les centres régionaux de formation des enseignants. Ainsi, ses inspecteurs accusent le gouvernement d’être responsable de cette situation et menacent de passer à la vitesse supérieure.



Concernant le déroulement du mot d’ordre, les inspecteurs annoncent le gel des examens professionnels, du préscolaire au moyen-secondaire. Selon le secrétaire général du Siens El Kantara Sarr ce plan d’action est l’aboutissement d’un long processus qui a démarré depuis mi-avril avec des sensibilisations, des mises à niveau d’information des différentes personnalités publiques.



M. Sarr reste convaincu que les pouvoirs publics ne prennent pas au sérieux le rôle et la place que jouent les membres des corps de contrôles dans le dispositif stratégique et opérationnel pour un cadre règlementaire qui est caractérisé par beaucoup l’iniquité, par le manque de transparence.