5 joueurs de l’équipe de France en danger, ça s’agite autour de Bernardo Silva

Les 5 Bleus sous pression

Alors que l’équipe de France est aux Etats-Unis depuis hier pour défier le Brésil et la Colombie à l’occasion de matchs amicaux, Le Parisien fait un focus sur les joueurs déjà sous pression. Parmi eux, Akliouche, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani jouent gros lors de ces deux matchs de préparation. Des places restent à prendre jusqu’à la liste pour le Mondial prévue le 13 mai. Les blessures de Saliba, Koundé, Manu Koné et Barcola ouvrent des brèches pour d’autres. C’est le cas de Maxence Lacroix, sélectionné en Bleu pour la première fois, mais aussi de Pierre Kalulu. De son côté, Maghnes Akliouche a beaucoup à prouver également face à Doué et Cherki qui ont pratiquement leur place assurée. Kolo Muani et Thuram bénéficient quant à eux de beaucoup de crédit de la part de Didier Deschamps… mais pour combien de temps ?



Beaucoup de prétendants pour Bernardo Silva

Le rêve impossible de Benfica qui souhaite s’offrir Bernardo Silva. Après neuf saisons légendaires à Manchester City, le Portugais s’apprête à quitter l’Angleterre, mais un retour à Benfica est exclu à court terme. À 31 ans, l’international portugais privilégie un dernier contrat XXL à l’étranger pour continuer de briller dans un championnat majeur. Si la Juventus semble tenir la corde avec une offre de trois ans, Galatasaray, Barcelone et l’Arabie saoudite restent à l’affût pour attirer le gaucher. Libre en fin de saison, il compte sur son expérience en Ligue des Champions pour décrocher un ultime défi avant de songer, bien plus tard, à un retour aux sources. Dans Record, on évoque une autre piste. L’Inter Miami frappe à la porte du Portugais. Le club américain le désire, mais sait qu’il veut pour l’instant rester en Europe.



Le casse-tête pour Didier Deschamps

A l’approche des deux matchs de préparation, le premier gros chantier de Deschamps se situe sur le côté gauche. Ce côté du terrain est marqué par une instabilité chronique. L’absence sur blessure de Bradley Barcola, favori au poste d’attaquant, force le sélectionneur à tester des alternatives parmi Doué, Ekitike ou Thuram, sans qu’un spécialiste ne se dégage réellement. Même constat en défense, le duel entre Lucas Digne et Theo Hernandez reste ouvert, tandis que le retour en forme de Lucas Hernandez offre une option plus sécurisante. Le staff tricolore doit rapidement trouver des repères stables lors des prochains matchs amicaux. Trouver l’équilibre parfait pour épauler Kylian Mbappé sera la clé du succès des Bleus aux États-Unis, écrit de son côté L’Equipe.